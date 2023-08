Stahlträger stürzte von Gabelstapler: 33-Jähriger in Längenfeld schwer verletzt

Längenfeld – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montag in einer Holzverarbeitungsfrima in Längenfeld. Ein 20-Jähriger wollte am Firmengelände mit einem Gabelstapler einen ca. acht Meter langen Stahlträger hochheben. Zwei Arbeitskollegen hielten dabei beide Enden des Trägers, um das Gleichgewicht auf der Staplergabel herauszustellen. Beim Anheben fiel der Stahlträger jedoch von der Staplergabel, wobei einer der beiden Helfer mit beiden Beinen unter den Träger kam. Der 33-Jährige wurde mit schweren Beinverletzungen vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)