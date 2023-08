82-Jährige in Gnadenwald im eigenen Haus überfallen, Täter auf der Flucht

Im Raum Gnadenwald ist Dienstagvormittag nach einem Raubüberfall in einem Einfamilienhaus eine Alarmfahndung ausgelöst worden. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein Mobiltelefon.

Gnadenwald – Eine 82-Jährige wurde am Dienstagvormittag in ihrem eigenen Haus in Gnadenwald Opfer eines Überfalls. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 10.30 Uhr zwei Unbekannte in das unversperrte Einfamilienhaus eingedrungen. Die Männer drängten die Frau vom Eingangsbereich gewaltsam mit schierer Körperkraft zurück in das Gebäude. Ob die Täter bewaffnet waren, war vorerst noch unklar.

Das Duo forderte Geld und Wertsachen. Die 82-Jährige händigte dem Duo einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus. Außerdem nahmen die Täter zumindest ein frei liegendes Schmuckstück – vermutlich einen Ohrring – sowie ein Handy an sich und flüchteten.

Frau alarmierte selbst die Polizei

Die beiden Männer waren dunkel gekleidet und mit Gesichtsmasken verhüllt. Eine detailliertere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die 82-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt und verständigte unmittelbar nach der Flucht der Täter die Polizei.

Eine Alarmfahndung, an der auch Spezialkräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und des EKO Cobra beteiligt waren, im Raum Gnadenwald und Vomp wurde am Nachmittag ergebnislos abgebrochen. An der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen beteiligt.

Derzeit sind umfangreiche Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamtes im Gange. Ein Zusammenhang mit anderen Straftaten in jüngerer Vergangenheit wird derzeit nicht angenommen.

Alarmfahndungspunkt in Vomp nach Raub in Gnadenwald. © ZOOM.TIROL

Ähnlicher Überfall in Götzens im Frühling

Der Überfall in Gnadenwald ist kein Einzelfall. Erst im Frühjahr war ein Einfamilienhaus in Götzens Schauplatz eines ähnlichen Gewaltverbrechens.

Am 14. April läuteten gegen 16.30 Uhr zwei Männer an der Haustür. Als die Besitzerin, eine 69-jährige Witwe, öffnete, wurde sie von den Tätern ins Haus gedrängt und mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Während ein Eindringling bei ihr blieb, durchsuchte der andere das ganze Haus. Die 69-Jährige konnte sich am frühen Abend von ihren Fesseln befreien und einen Verwandten verständigen. (TT.com)

