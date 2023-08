Alarmfahndung: Raubüberfall in Einfamilienhaus in Gnadenwald

Gnadenwald – Im Raum Gnadenwald im Bezirk Innsbruck-Land ist ersten Informationen zufolge am Dienstagvormittag nach einem Raubüberfall in einem Einfamilienhaus eine Alarmfahndung ausgelöst worden.

Der Überfall in Gnadenwald ist kein Einzelfall. Erst im Frühjahr war ein Einfamilienhaus in Götzens Schauplatz eines ähnlichen Gewaltverbrechens.

Am 14. April läuteten gegen 16.30 Uhr zwei Männer an der Haustür. Als die Besitzerin, eine 69-jährige Witwe, öffnete, wurde sie von den Tätern ins Haus gedrängt und mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Während ein Eindringling bei ihr blieb, durchsuchte der andere das ganze Haus. Die 69-Jährige konnte sich am frühen Abend von ihren Fesseln befreien und einen Verwandten verständigen.