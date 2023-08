Stammtisch im Zillertal sucht Lösungen: Bauer sein soll sich wieder mehr lohnen

Strass i. Z. – Unter dem Motto „Gehen oder bleiben?!“ wird zu einem Bauern-Stammtisch nach Strass im Zillertal geladen. Für viele Bauern ist die Branche laut Initiator Alfred Enthofer vom Unabhängigen Bauernverband Tirol (UBV) kaum noch rentabel. „Der Bauernmilchpreis geht wieder laufend nach unten, die Produktionskosten steigen. In keiner Branche findet ein derartiges Desaster bei den Einkommen statt“, findet der Strasser klare Worte. Doch er will nicht nur jammern, sondern das Problem angehen.

„Wir brauchen komplett neue Wege in der Agrarpolitik, damit es auch in der Zukunft noch Bauern gibt. Wie diese neuen Wege aussehen sollten und wie man diese erreichen kann, darüber wollen wir nun diskutieren“, sagt Enthofer. An dem Stammtisch werden auch sehr bekannte Gesichter Platz nehmen. Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammern Österreich und Vorarlberg, soll erläutern, welche Hebel die Bauernvertretung hat. Stefan Lindner, Obmann von Berglandmilch, wird sich dem Thema Molkerei widmen. Ob der Lebensmittelhandel ein Feind oder Freund der Bauern ist, das wollen Paul Mölk und Martina Dutzler von M-Preis klären. Das Thema „Gepflegtes Kulturland und Tourismus“ geht Seilbahner und Nationalrat Franz Hörl an.