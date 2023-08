Wo das Essen herkommt und Europas beste Fußballer: Das war „Tirol Live“

Klaus Plank, stv. Obmann der WK-Fachgruppe Gastronomie und Chef des Weißen Rössls und TT-Sportredakteur Tobias Waidhofer waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Ab Freitag gilt in Großküchen die verpflichtende Herkunftsbezeichnung. Betriebskantinen oder Küchen in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Schulen müssen offenlegen, woher Milch, Fleisch und Eier sind. Warum sich die Gastronomie dagegen wehrt und was dies für Restaurants bedeuten würde, war Thema bei „Tirol Live“. Zu Gast war Klaus Plank, stv. Obmann der WK-Fachgruppe Gastronomie und Chef des Weißen Rössls.