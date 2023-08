300 Musikantinnen und Musikanten drückten die Schulbank

Brixen i. T. – Gemeinsame Fortbildung, gepaart mit dem unvergleichlichen Woodstock-Feeling. Das erlebten kürzlich 300 Musikantinnen und Musikanten aus Österreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Frankreich und der Schweiz bei Kursen und Workshops in Brixen, Kirchberg und Westendorf. In Schulen und Musikheimen, in Pfarrsälen und Probeheimen, ja sogar in einer Schnapsbrennerei wurde unterrichtet. Egal ob am Berg oder im Tal – die Woodstock Academy brachte eine Woche lang Musik in die Region.