Mutige Stimmen: Kunst soll beim Forum Alpbach zum Nachdenken anregen

Letztlich ist auch sie geflohen, 2022, aus ihrem Leben in der Ukraine. Vor eineinhalb Jahren, also kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine, hat Barinova, heute 33, ihre Heimat verlassen. Vor allem für ihre Tochter, betont die Kuratorin mit Odessa als Geburtsort in ihrem Pass. In Kiew hatte sie zuletzt eine beachtliche Karriere hingelegt, Barinova leitete das Kulturamt der ukrainischen Hauptstadt und hatte politische Ambitionen, erzählt sie. Der 24. Februar 2022 habe alles verändert. Dennoch sei sie privilegiert, betont Barinova, die inzwischen in Wien lebt und arbeitet. Als Projektmanagerin in der Erste Stiftung ist sie zuständig für die Verbindung der Stiftung in ihre alte Heimat. Und jetzt auch für die ausgestellte Kunst beim Forum Alpbach, wo ihr Arbeitgeber, die Erste Stiftung bzw. Erste Bank, als zentraler Partner auftritt. Als „Fulltime-Kuratorin“ will sich Barinova trotz ihrer neuen Funktion aber nicht bezeichnen – es gehe ihr mehr darum, was sie hier in Alpbach für die Ukraine bewirken kann. Mit Kunst oder in den unterschiedlichen Panels, in denen Barinova in den vergangenen Tagen saß, um über ihre Heimat zu sprechen. Was die Zukunft des Landes betrifft, hat sie eine klare Meinung: „Die Ukraine braucht Waffen“, fordert sie. Weil: Russland dürfe nicht siegen. Das wäre nicht nur das Ende der Ukraine, mutmaßt die 33-Jährige.