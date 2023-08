Auftakt in der Champions Hockey League mit neuem Modus für Innsbruck und Salzburg

CHL-Debütant HCI spielt zu Beginn gegen zwei Schweizer Clubs. ICE-Meister Salzburg beginnt mit Auswärtsspielen in Skelleftea und Mannheim.

Innsbruck, Wien – Neuling HC Innsbruck und Dauergast RB Salzburg starten diese Woche mit jeweils zwei Partien in die Champions Hockey League. Die Tiroler geben ihr Debüt am Donnerstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) daheim gegen den Schweizer Meister Servette Genf. Die Salzburger unter Neo-Coach Oliver David beginnen am Freitag (19.00 Uhr) in Schweden gegen Skelleftea.

Der neue Modus bringt es mit sich, dass beide österreichischen Vertreter bis Mitte Oktober im Laufe des Grunddurchgangs auf Skelleftea und Belfast treffen. Denn in der Vorrunde der von 32 auf 24 Teams geschrumpften Liga bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele gegen unterschiedliche Teams, die in eine gemeinsame Tabellen einfließen. Die besten 16 daraus steigen ins Achtelfinale auf.

In diesem kam für die Salzburger in der Vorsaison wie auch schon 2022 das Aus. Der Einzug in die K.o.-Phase ist auch heuer das erklärte Ziel des ICE-Meisters. "Es ist eine Ehre, in diesem Bewerb dabei zu sein und die Chance auf den Nachweis zu haben, was wir auf europäischer Bühne leisten können", betonte Salzburg-Trainer David. Beim stark besetzten Salute-Vorbereitungsturnier hatte sein Team zuletzt noch nicht voll überzeugt. "Wir hatten eine extrem schwierige Preseason mit Spielen gegen Teams auf höchstem Niveau. Ich hoffe, das hilft uns für die CHL", so der neue Coach.

Die anderen Gegner der 2019 bis ins Semifinale vorgestoßenen "Bullen" neben Skelleftea und Belfast sind Ingolstadt, Lahti, Stavanger und Mannheim. Gegen die Deutschen bestreitet man am Sonntag die zweite Partie ebenfalls auswärts.

O'Keefe freut sich auf die Herausforderung

Auf die Innsbrucker wartet in Biel mit Fabio Hofer im zweiten Match am Samstag ein weiterer Gegner aus der Schweiz, die restlichen Konkurrenten der "Haie" sind RB München und Aalborg. "Gegen die besten Teams Europas zu spielen, gibt uns die Möglichkeit, früh in der Saison unsere Topform zu erreichen. Unser Ziel ist es, in die nächste Runde zu kommen und zu sehen, wozu wir als Club fähig sind. Wir freuen uns auf diese Herausforderung", sagte Trainer Mitch O'Keefe. Die Generalprobe in einem Test gegen Ingolstadt ging mit 0:6 gehörig daneben.

Neu sind in der CHL auch einzelne Spielregeln. So enden beispielsweise Zweiminuten-Strafen bei einem Tor der Überzahlmannschaft nicht vorzeitig, sondern müssen bis zum Ende ausgesessen werden. Fällt bei einer angezeigten Strafe ein Tor, gibt es danach trotzdem Powerplay. Zudem endet bei einem Unterzahl-Treffer die Strafe.

Titelverteidiger ist Tappara Tampere. Die Finnen beendeten im Frühjahr den schwedischen Erfolgslauf von Frölunda (2019, 2020) und Rögle (2022). (APA)