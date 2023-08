Freilaufender Löwe in Pakistan sorgte für Panik in Millionenstadt

Karachi – Ein freilaufender Löwe hat die Menschen in der pakistanischen Millionenstadt Karachi am Dienstagabend (Ortszeit) stundenlang in Panik versetzt. Wie ein Mitarbeiter der Wildtier-Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte, streunte das Tier mindestens zwei Stunden lang durch die Straßen, bevor es von Behörden auf einem Parkplatz eingefangen wurde. Menschen hätten beim Anblick des Raubtieres geschrien oder seien weggerannt.