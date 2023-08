Nach 61 Millionen PCR-Tests: Corona-Testlabor Lifebrain stellte Betrieb ein

Wien – Nachdem die ersten Erinnerungen an die Corona-Zeit bereits ins Museum gekommen sind, verwundert das Ende des Corona-Testlabors Lifebrain nur wenig. Die Einstellung des Betriebs in Österreich erfolgte per Ende Juli, wurde der Tageszeitung "Standard" vom Großlabor bestätigt. Die Zeit des großen Gurgelns ist schließlich zumindest vorerst vorbei.