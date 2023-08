Bergsteigerin auf der Zugspitze von Bergrettung geborgen

Ehrwald – Eine 42-Jährige stieg am Mittwoch auf dem Weg zur Zugspitze in den Klettersteig „Stopselzieher“ ein. Gegen 11.15 Uhr erreichte die Frau, gesichert am Stahlseil, den Ausstieg. Doch wegen der winterlichen Verhältnisse – es lag Neuschnee – wagte die Bergsteigerin es nicht, ihre Seilsicherung zu lösen, um den letzten Abschnitt zu bewältigen.