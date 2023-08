Schock in New York: Dominic Thiem musste bei den US Open aufgeben

Die Topfavoritinnen bei den US Open zeigen keine großen Schwächen. US-Star Coco Gauff hat weniger Mühe als beim Erstrunden-Krimi gegen Laura Siegemund. Die Titelverteidigerin muss mehr kämpfen.

New York – Schockmoment bei den Tennis-US-Open in New York. Dominic Thiem musste in der zweiten Runde aufgeben. Der Niederösterreicher lag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton bereits 7:6, 1:0 in Führung, ging dann plötzlich zum Netz und nahm sich nach Besprechung mit dem Schiedsrichter eine Behandlungspause. Offensichtlich schildete er Beschwerden in der Bauchgegend. Schon im Vorfeld der US Open hatte Thiem in Winston-Salem aufgrund einer Gastritis verpasst.

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas ist als nächster großer Konkurrent von Novak Djokovic bei den US Open überraschend früh gescheitert. Der 25 Jahre alte Grieche unterlag am Mittwoch dem Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker in der zweiten Runde mit 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Auch eine 5:3-Führung im vierten Satz konnte der Weltranglistensiebte Tsitsipas nicht nutzen und musste sich nach 4:04 Stunden geschlagen geben.

Stefanos Tsitsipas ist gegen den Schweizer Dominic Stricker ausgeschieden. © KENA BETANCUR

Topfavorit Djokovic zeigte hingegen erneut keine Schwächen und zog mit 6:4, 6:1, 6:1 gegen den Spanier Bernabé Zapata Miralles locker in die dritte Runde ein. Der 36 Jahre alte Serbe hätte im Viertelfinale auf Tsitsipas treffen können, in seiner Hälfte der Auslosung war zuvor bereits der an Nummer vier gesetzte Däne Holger Rune ausgeschieden. Djokovic trifft nun auf seinen Landsmann Laslo Djere.

"Es war im ersten Satz schwer, vor allem mit den Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch", sagte Djokovic. "Ich habe nicht gut angefangen, aber das Niveau im zweiten und dritten Satz war deutlich höher." Nachdem der dreimalige US-Open-Champion im Vorjahr wegen einer fehlenden Corona-Impfung nicht in die USA reisen durfte, will er nun mit dem 24. Grand-Slam-Triumph seinen Rekord im Herrentennis ausbauen.

Stricker feierte den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. "Ich habe mich vom ersten Satz an gut gefühlt", sagte Stricker. "Mehr als vier Stunden, das war ein harter Kampf, ich bin jetzt einfach super glücklich. Ich bin relativ sprachlos." Für den 20-Jährigen ist es der erste Einzug in eine dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Der noch Weltranglisten-128. kratzt damit an den Top 100.

Swiatek und Gauff bei US Open weiter

Bei den Frauen spielten sich Titelverteidigerin Iga Swiatek und Mitfavoritin Coco Gauff recht souverän in die dritte Runde: Die topgesetzte Polin ließ sich von der Australierin Daria Saville immerhin 93 Minuten aufhalten, ehe sie 6:3,6:4 gewann. "Ich bin einfach nur happy, in der dritten Runde zu stehen." Noch auf dem Platz gab sie Andy Murray einen Korb. Der Schotte hatte sie als ideale Mixed-Partnerin bezeichnet, doch sie meinte, sie möchte sich ganz aufs Einzel konzentrieren.

Auch Zuschauerliebling Gauff kam diesmal glatt weiter. Nach dem schwer erkämpften Auftaktsieg über die Deutsche Laura Siegemund gewann die 19-jährige US-Amerikanerin das Duell der Jungstars mit der erst 16-jährigen Russin Mirra Andrejewa 6:3,6:2.

Bei den French Open hatte Gauff, die sich mit Hartplatz-Titeln in Washington und Cincinnati sehr stark auf die US Open eingeschlagen hat, noch mehr Mühe gehabt. "Ich habe davon gelernt, aggressiver zu sein. Sie hat eine große Zukunft vor sich", sagte Gauff im Arthur Ashe Stadium, wo in der Night Session (ab 01.00 Uhr MESZ) auch Sebastian Ofner gegen Gauffs Landsmann Frances Tiafoe einlaufen wird.

