Nörsacher Teich ist nach der Renaturierung ein Paradies für Lurch und Haselmaus

Nikolsdorf – Der kleine Nörs­acher Teich in der Gemeinde Nikolsdorf ist eines der letzten Augewässer im Lienzer Talboden und deshalb ein wichtiger Lebensraum für seltene und geschützte Arten – Insekten, Vögel, Amphibien und Säugetiere, aber auch Pflanzen. Um diesen Lebensraum zu bewahren, musste das Biotop revitalisiert werden.

Ein Naturdenkmal, wie es im Buch steht: der Nörsacher Teich in Osttirol bietet seltenen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat.

In seiner jetzigen Form besteht der Nörsacher Teich aus drei Gewässern mit einer Gesamtfläche von 2100 Quadratmetern. Das wurde so gemacht, um der Artenvielfalt gerecht zu werden, erklärt Gernot Guggenberger von der Firma Revital Naturraumplanung. „Wir haben auch Neophyten beseitigt. Zudem gibt es ein neues Leitsystem mit Durchlässen für Frösche oder Molche.“ Das Naturdenkmal liegt nämlich direkt an der viel befahrenen Drautalstraße B100, auf der anderen Seite befindet sich eine Gemeindestraße. (TT)