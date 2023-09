"Kosten sind enorm“: Klimaökonom für CO2-Steuer von 200 Euro pro Tonne

Gernot Wagner: Ich habe hier in Alpbach eben meine erste österreichische Tropennacht überhaupt erlebt, bei der die Temperaturen nicht unter 20 Grad gefallen sind. Auf fast 1000 m Seehöhe. Dann wurde die Hitzewelle plötzlich von Unwettern abgelöst – es ging von einem Extrem ins andere. Wir sind heute schon so weit entfernt vom Normalen in Sachen Meerestemperatur und Energie in der Atmosphäre. Deshalb sind diese extremen Wetter ein echtes Problem. Sehr oft heißt es, wir müssten noch mehr forschen. Wir könnten noch keine Windturbinen in Tirol aufstellen. Aber was wir wissen, ist schlimm genug – und was wir nicht wissen, zeigt nicht in unsere Richtung. Es wird nur schlimmer.