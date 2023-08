Aufatmen im Ötztal: Straße zwischen Umhausen und Längenfeld ab Samstag wieder befahrbar

Ötztal – Seit Tagen wird an der Ötztaler Bundesstraße auf Hochtouren gearbeitet, um die vom Hochwasser weggerissene Fahrbahn der B186 wieder aufzubauen. Bald können Einwohner und Touristen aufatmen. Die Arbeiter haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht – die Straße soll noch an diesem Wochenende repariert sein. Schon am Samstag soll der Verkehr zwischen Umhausen und Längenfeld wieder rollen können.

„Die Arbeiten gehen wie geplant zügig voran. Es ist sichergestellt, dass am Samstag in der Früh um 7 Uhr die Straße wieder frei befahrbar und geöffnet wird“, bestätigten die Verantwortlichen am Donnerstag in einem Facebook-Video.