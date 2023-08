Krapoldi Festival, Achenseelauf und Hall tanzt: Das ist am Wochenende los in Tirol

Auch dieses Wochenende gibt es in Tirol wieder zahlreiche Möglichkeiten, die freie Zeit zu verbringen und den Spätsommer zu genießen. Ob in den Bergen, am See oder in der Stadt, ob Sport, Musik, Kunst, Performance oder Kulinarik, dabei ist für jeden etwas.

📅 FREITAG (1. September)

➤ After Work Party im Strandbad Urisee: Ab 16.00 Uhr wird hier mit guter Musik und Cocktails um 5 Euro ins Wochenende gefeiert.

➤ Spätsommerkonzert in Schwaz: Im Toni-Knapp-Haus findet diesen Freitag das Spätsommerkonzert statt. Drei talentierte Musikergruppen bieten ihr Können dar. Alles was man tun muss, ist die Musik zu genießen. Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es HIER und HIER.

📅 FREITAG & SAMSTAG (1. & 2. September)

➤ VVT Landhausplatz Open in Innsbruck: Dieses Wochenende treffen sich Profi-SkateboarderInnen zum größten Game of Skate Contest Europas am Landhausplatz, das obendrein auch ein Green Event ist. Neben spektakulären Wettkämpfen erwartet euch ein kulinarisches Programm, Workshops für alle Altersklassen und einen Bagjump. Weitere Infos gibt es HIER und HIER.

➤ Benefizkonzert "Sound4Senses" in Innsbruck: "Ein bunt-gemischtes Musical-Pop-Rock-Programm mit Lichtershows und Choregrafien" erwartet die ZuschauerInnen des Benefizkonzerts der Gruppe "Hearts of Harmony". Die gesamten Ticketeinnahmen werden an den "Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol" gespendet. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ E-Bike WM für Jedermann 2023 in Ischgl: Von Donnerstag bis Samstag findet die E-Bike WM statt, an der jeder, egal ob GenussfahrerIn oder Profi, teilnehmen kann. Neben den Wettkämpfen gibt es ein buntes Rahmenprogramm, bestehend aus Livemusik, Trickbike KünstlerInnen und vielem mehr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Austellung "Ina Hsu. Hula Hoopoe" in Innsbruck: Ab 30. August ist die Ausstellung von Künstlerin Ina Hsu auf der Plattform 6020 in der Stadtbibliothek Innsbruck eröffnet. Ölbilder mit meist tierischen Motiven, naturalisitsch dargestellt mit fantasievollen Inhaten sind zu sehen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ KITZ Kulinarik: In der Gamsstadt kann man dieses Wochenende traditionelle Köstlichkeiten und gehobene Küche genießen. Neben der Kulinarik gibt es auch Live-Musik und den Genussmarkt am Samstagvormittag. Weitere Infos gibt es HIER.

An gutem Essen mangelt es diesen Freitag und Samstag in Kitzbühel sicher nicht. © Kitzbühel Tourismus

➤ Woodlight Festival in Schwaz: Im Pflanzgarten Schwaz findet dieses Wochenende das 5. Woodlight Festival statt. Der Schwerpunkt liegt auf heimischen KünstlerInnen, aber auch der ein oder andere internationale gast ist dabei. Für Speis und trank ist gesorgt – der perfekte Sommerabschluss. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (1. bis 3. September)

➤ Krapoldi Festival in Innsbruck: Vom 29. August bis zum 3. September findet das Krapoldi-Festival statt. Internationale Esembles aus Clownerie, neuer Zirkus und Straßentheater sorgen im Rapoldipark und anderen ausgewählten Plätzen in der Innenstadt für ein spektakuläres Programm. Kostenfrei und für Alle. Weitere Infos gibt es HIER.

Darbietungen finden nicht nur im Rapoldipark statt. © Alena Klinger

Sechs Tage lang findet das Krapoldi Festival statt. © Maximilian Schorch

📽️ Video | Krapoldi Festival 2021

➤ Zirkusfestival in den Swarovski Kristallwelten mit dem Circus-Theater Roncalli: Dieses Wochenende habt ihr die letzte Chance, das Zirkusfestival zu besuchen. Im Garten der Swarovski Kristallwelten gibt es Sommerprogramm vom Feinsten. Unter dem Motto „Let's Celebrate“ vereinen dort ArtistInnen Malerei, Musik und Artistik zu herausragender Zirkuskunst. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (2. September)

➤ Klettersteig-Testival Innsbruck: Von 9.00 bis 16.00 Uhr findet auf der Nordkette das "Testival" statt, bei dem Fachpersonen allen Interessierten zeigen, wie die neueste Klettersteigausrüstung richtig einzusetzen ist. Die Veranstaltung ist für Anfänger und Profis ebenso geeignet. Ab 14.30 Uhr gibt es ein Get-Together mit Burgern und Getränken im Restaurant Seegrube. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ "Hall tanzt" – Das neue Haller Stadtfest: Dieses Wochenende wird die Altstadt in Hall zu einer großen Tanzfläche. Über 20 Live-Acts, DJs, interaktive Tanzteaser, ein eigener Kinder- und Jugendbereich, kulinarische Verwöhnung durch lokale Gastronome und Vereine und vor allem Spaß durch Mittanzen erwartet euch. Weitere Infos gibt es HIER.

Zusammenkommen, tanzen, Spaß haben: Das perfekte Programm für einen Spätsommernachmittag. © Veranstalter/Grafik von Peter Fejes

➤ Mondscheinfahrten am Glungezer: Diesen Samstag ist die Glungezerbahn länger als normalerweise, nämlich bis 23:00 Uhr, geöffnet. Naturliebhaber und Freunde der Nacht erwartet allerdings nicht nur eine Beobachtung des Mondes, sondern auch ein tolles Programm mit Yoga, Sagenerzählungen, leckeren Tiroler Spezialitäten und heimeliger Atmosphäre mit guter Musik. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Volksmusik am Berg "gsunga und gspielt" im Naturerlebnis Kaisergebirge: Die perfekte Gelegenheit für eine ausgiebige Wanderung im Kaisergebirge ergibt sich diesen Samstag. Von 11.00 bis 15.00 Uhr treten hier nämlich auf verschiedenen Almen einheimische Musikgruppen auf. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Max von Milland Sonnenaufgangskonzert auf der Rosshütte in Seefeld: Einen musikalischen Einstieg in den Tag mit atemberaubender Aussicht erlebt man diesen Samstag auf der Rosshütte. Das Konzert selbst beginnt um 6.00 Uhr; danach besteht die Möglichkeit für ein Frühstück. Präsentiert wird das Konzert vom ORF Tirol. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ TT-Café Frühstückstour 2023 in Innsbruck: Diesen Samstag findet die TT-Café Frühstückstour in St. Johann am Hauptplatz statt. Freuen kann man sich auf gute Musik, ein leckeres Frühstück und natürlich spannende Interviews. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (2. & 3. September)

➤ Achenseelauf: Eines der Hauptevents im Tiroler Sportkalender findet heuer zum 23. mal statt. Die SportlerInnen erwartet neben herausfordernden Bewerben mit bis zu 23,2 km, die zurückgelegt werden müssen eine atemberaubende Kulisse. Weitere Infos gibt es HIER.

Dieses Jahr findet der Achenseelauf zum 23. Mal statt. © Alexander Mersdorf

📅 SONNTAG (3. September)

➤ Schmankerln Tag in Wald und Arzl im Pitztal: Musikalische Unterhaltung und regionale Köstlichkeiten – das erwartet auch am Sonntag im Pitztal. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Hansi Hinterseer und das Tiroler Echo in Kufstein: In der Festung Kufstein gibt Hansi Hinterseer diesen Sonntag das letzte Konzert zusammen mit dem Tiroler Echo. Denn während der Sänger sein 30-jähriges Jubiläum nächstes Jahr vorbereitet, will sich das Tiroler Echo zukünftig von den großen Bühnen verabschieden. Die größten Hits und volkstümlichen Melodien werden zum Besten gegeben. Ganz sicher ein bewegendes Konzert. Weitere Infos gibt es HIER.

Veranstalter Peter Lindner, Luis Plattner vom Tiroler Echo und Hansi Hinterseer freuen sich gemeinsam auf ihr Kufstein-Konzert. © Plattner

➤ Stanz brennt: Die Brennereien von Stanz veranstalten ein Fest, bei dem man ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen und den Schnaps dann selbst probieren kann. Doch auch andere Köstlichkeiten aus Zwetschken werden angeboten, wie zum Beispiel Kuchen und Marmelade. Auch Musik und Tanz ist geboten. Weitere Infos gibt es HIER. (TT.com)