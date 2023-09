Niederländischer Soldat bei Unfall in Wattenberg unter Armeefahrzeug eingeklemmt

Wattenberg – Ein niederländischer Armeesoldat ist am Donnerstag am Truppenübungsplatz Lizum-Walchen schwer verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein niederländischer Soldat mit drei Landsleuten als Beifahrer in einem niederländischen Armeefahrzeug im Gemeindegebiet von Wattenberg auf der dortigen Forststraße des Truppenübungsplatzes vom Lager Lizum zum Basislager Walchen talwärts.