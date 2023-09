Frankfurts Kolo Muani wechselt doch noch zu PSG

Spektakuläre Wende im verrückten Transfer-Poker um Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani: Der beim deutschen Fußball-Bundesligisten in den Trainingsstreik getretene Angreifer wechselte doch noch zurück in seine Heimat zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Dies bestätigten die Vereine in der Nacht auf Samstag.

Kolo Muani war am Mittwoch in einen Trainingsstreik getreten, um den Wechsel zu erzwingen, und hatte auch am Donnerstag im Play-off-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia (2:0) gefehlt. Lange sah es jedoch danach aus, dass er damit keinen Erfolg haben würde, denn die Eintracht hatte die Verhandlungen mit Paris zunächst ohne Einigung abgebrochen. Am Abend erhöhte PSG sein bisheriges Angebot von rund 90 Millionen Euro allerdings noch einmal und hatte mit dem finalen Offert Erfolg.