Am Rande Hollywoods: Immanuel Degn drehte in der Traumfabrik

Innsbruck – Der Innsbrucker Filmemacher Immanuel Degn arbeitet mit Kleinstbudgets – und immer wieder erstaunlicher Beharrlichkeit. 17 abendfüllende Spielfilme hat er in beinahe ebenso vielen Jahren gedreht: Thriller, Romanzen, Science-Fiction. Degn dreht überall. Auch in Hollywood. Sogar bei den Oscars. Natürlich ohne Drehgenehmigung. Aber mit illustrem Ensemble. Klaus Rohrmoser, Günter Gräfenberg und Judith Keller etwa hat er für sein jüngstes Projekt gewonnen. „Present of the Past – Inside a Family“ ist – auch hier orientiert sich Degn an Hollywood – ein Sequel. Aber man muss „Present of the Past“ nicht gesehen haben, um der Handlung zu folgen. Die ist – wie meistens bei Degn, der auch diesmal Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in Personialunion ist – natürlich hochdramatisch. Und, wenn es besonders dramatisch wird, ist sie eigenwillig komisch. Diesmal geht es um Hollywood als (Alb-)Traumfabrik, #metoo und Machtmissbrauch. Ein Studioschmierlappen stellt einer Schauspielerin nach. Sie sinnt auf Rache. Und plötzlich ist doch alles ganz anders: ein Spiel im Spiel, ein Spiel mit dem Spiel.