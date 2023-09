Zwölf Chöre vor unglaublicher Kulisse: „Wenn i durchgea durch’s Tal“ am 17. September

Am 17. September findet in Toldern/Schmirn „Wenn i durchgea durch’s Tal“ statt.

Schmirn – „Kennst du das Schmirntal?“, fragt Peter Knauseder, und der Tiroler Rodelpräsident ist schon Feuer und Flamme. Toldern, erzählt er, das ist ein Ortsteil im Schmirner Hochtal auf 1400 Metern. „Da gibt es noch ursprüngliche Landwirtschaft, du siehst keinen Skilift, nur hinten den Olperer – unberührte Natur“, schwärmt er für die einzelnen Höfe. Und hier im Schmirner Hochtal hat er auch heuer wieder eine besondere Veranstaltung geplant: Am Sonntag, den 17. September, findet dort von 11 bis 16 Uhr die zweite Auflage von „Wenn i durchgea durch’s Tal“ statt (www.choere-im-tal.at). Eine Zusammenkunft von zwölf Chören, die über einen barrierefreien Rundweg in eineinhalb Stunden erwandert werden kann. Das Ganze mit sechs Stationen und jeweils bestens versorgt mit regionalen Schmankerln der Bauern vor Ort. „Chöre und Kulinarik in unberührter Natur“, lautet das Motto für Knauseder.