Tierquälerei in Ansfelden: Hunde für Kämpfe gezüchtet und misshandelt

Dem Leiden von 44 Hunden machte die Polizei am Freitag in Oberösterreich ein Ende: Sie wurden unter fürchterlichsten Bedingungen gehalten und für brutale illegale Hundekämpfe misshandelt.

Vor Ort bot sich den Polizisten ein grausiges Bild: Die Tiere zeigen sich völlig verängstigt, waren abgemagert und mit Narben übersät. Sie waren in kleinen Zwingern eingesperrt und lagen in ihrem eigenen Kot und Urin. In dem dunklen Keller, in dem die Zwinger untergebracht waren, gab es weder Lüftung noch Fenster oder sonstige Lichtquellen.