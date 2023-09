WSG nach 2:4 Niederlage im Kellerduell gegen BW Linz Tabellenletzter

Innsbruck – Blau-Weiß Linz hat das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga souverän gewonnen. Der Aufsteiger entschied am Samstag das Match der davor sieglosen Teams in Innsbruck gegen WSG Tirol hochverdient mit 4:2 (2:1) für sich und gab die Rote Laterne an die Tiroler ab.