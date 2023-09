Ferrari-Pilot Sainz holte sich Monza-Pole vor Verstappen

Monza – Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich in einem Hundertstelkrimi beim Qualifying für den Großen Preis von Italien durchgesetzt und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Pole Position weggeschnappt. Der Spanier verzückte am Samstag die Tifosi auf dem Highspeedkurs in Monza und war 13 Tausendstelsekunden schneller als Verstappen im Red Bull. Charles Leclerc (+0,067 Sek.) im zweiten Ferrari startet im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1, Sky) von Platz drei.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

George Russell (Mercedes) wurde Vierter, knapp vor Sergio Perez im zweiten Red Bull und dem erneut starken Williams-Piloten Alexander Albon. Für Sainz war es einen Tag nach seinem 29. Geburtstag die vierte Pole Position seiner Karriere, für Ferrari der erhoffte erste Startplatz beim Heimrennen. "Das war so ein intensives Qualifying. Eigentlich waren wir alle drei gleichauf. Ich habe so hart gepusht", sagte Sainz vor den frenetisch jubelnden Fans in Ferrari-Rot.

Verstappen peilt am Sonntag seinen zehnten Sieg in Folge an, womit der 25-jährige Niederländer einen Rekord aufstellen würde. "Wir haben Fortschritte gemacht, in Monza ist es so eng. Ich freue mich, Zweiter zu sein. Ich werde natürlich versuchen, das Rennen zu gewinnen", sagte der Vorjahressieger. Für den Austro-Rennstall Red Bull geht es um den 14. Sieg im 14. Saisonrennen. (APA)