1317 Teilnehmer: Ischgl feiert mit E-Bike-WM Weltrekord

Ischgl – 1317 angemeldeten Teilnehmer aus 25 Ländern hatten heuer mitgemacht. Die E-Bike-WM in Ischgl endete am Samstag nicht nur mit strahlenden Siegern, sondern auch mit einem Guinness World Record. Die Veranstaltung wurde zum „größten E-Bike-Rennen der Welt“ ausgerufen. Neben der Strecke verfolgten nämlich nicht zur zahlreiche Zuschauer das Geschehen, sondern auch zwei Juroren der Weltrekords-Organisation. Am Ende zählten die Finisher beim sogenannten Jedermann-Rennen. Von 1055 Fahrern und Fahrerinnen waren insgesamt 857 ins Ziel gekommen.

In der Jedermann-Kategorie musste eine Distanz von 26 Kilometern überwunden werden – 92 Goldmedaillen wurden am Ende verteilt. Schärfer war der Wettkampf bei der Wertungsklasse Elite. In diesem Jahr bewältigte Jaro Mician aus der Slowakei die äußerst anspruchsvollen 36 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 1200 Metern mit einer Zeit von 1:20:06.1 am schnellsten und kürte sich zum E-Bike-Weltmeister. Der Sieg bei den Damen ging an Barbara Oberdorfer aus Italien. Sie gewann mit einer Zeit von 1:27:12.3 vor Tina Schirmaier aus Deutschland und der Ischglerin Renate Peer. (TT)