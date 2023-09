Martin Ermacora holte nach Thriller in Baden Silber

Baden – Das Finale der österreichischen Beachvolleyball-Meisterschaften in Baden (NÖ) hatte es in sich. An gleicher Stelle hatten der Tiroler Martin Ermacora und sein steirischer Partner Philipp Waller vor einer Woche den Sieg im World Tour Future (3. Kategorie) davongetragen, am Sonntag durfte sich die Paarung nach dramatischem Spielverlauf über Silber freuen. Gegen Robin Seidl, der mit Ermacoras Ex-Partner Moritz Pristauz ein Duo bildet, hieß es am Ende 1:2 (-19, 16, 19). „Das ist extrem bitter – das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können“, gestand der Innsbrucker im Anschluss und hatte für den Ausgang des Spiels auch eine Erklärung: „Wir waren körperlich nach unserem Semifinale ziemlich fertig. Ein großes Danke an unsere Physios an der Stelle!“ Schon in der Vorschlussrunde musste man gegen Jakob Reiter/Laurenc Grössig über drei Sätze gehen. Im Gegenzug kamen Seidl/Pristauz, demnächst in Mexiko WM-Starter, gegen Tim Berger/Timo Hammarberg in zwei Sätzen zum Erfolg.