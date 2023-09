Keine Play-offs: Schützenhilfe für die Swarco Raiders blieb aus

Urlaub statt Play-offs: Die erhoffte Schützenhilfe blieb aus, die Swarco Raiders sind nur noch Zuschauer.

Innsbruck – „Es geht mittlerweile einfach um zu viel“, holte Vorstandsmitglied Peter Schwazer (Swarco Raiders) am Sonntag aus. Die Swarco Raiders scheiterten in ihrem zweiten Jahr in der European League of Football (ELF) bereits in der Gruppenphase. Die Aufarbeitung hat bereits begonnen, es dürfte wohl einiges passieren.

Disziplin: Die Raiders sind ein gutes, aber kein sehr gutes Team. So klar sah es Schwazer bei einem ersten Rückblick. Das letzte Gruppenspiel (42:27) gewann man in Mailand, die vier entscheidenden gegen sehr gute Mannschaften (zweimal Stuttgart, zweimal Wien) aber nicht. „Es hat heuer nie wirklich klick in der Mannschaft gemacht. Und wir waren sehr undiszipliniert, haben den Gegnern damit zu viele Geschenke gemacht. So gewinnt man keine Spiele.“

Zu wenig: Dabei gab es heuer so viel Gutes: Der Zuschauerzuspruch – man lag stets zwischen 3000 und 4000 Fans – bestätigte erneut den Schritt in die ELF, mit Sandro Platzgummer (Running Back) hatte man den „verlorenen Sohn“ zurückgeholt. Platzgummer verletzte sich aber schwer und das anvisierte Ziel (ELF-Finale) verpasste man klar.

Darum wird es in der Aufarbeitung quer durch alle Ebenen gehen müssen. Schwazer: „Vor allem in der Offensive haben wir uns mehr erwartet.“

Unruheherd: Dass man auf der wichtigsten Position – Quarterback – einmal unter der Saison wechseln musste, trug das Seine dazu bei. Die Lücke, die durch Sean Sheltons Rücktritt entstanden ist, konnte man nicht schließen. „Wir werden uns alles anschauen. Das fängt auf der Trainer-Ebene an und geht bis zum Kicking-Spiel“, will Schwazer jeden Stein umdrehen. „Ich glaube, die Basis stimmt. Wir werden aber an der einen oder anderen Schraube noch drehen müssen, um wieder Titel gewinnen zu können.“