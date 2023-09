Wilfried Schrott: Ein Zeitungszusteller mit „Nachtwächter-Funktion“

Arzl i. P. – Offensichtlich haben Sie heute Ihre Zeitung bekommen, weil Sie sie vor sich haben. Dafür, dass das weitgehend reibungslos funktioniert, ist die gut 900 Köpfe starke Zusteller-Truppe der tirol logistik zuständig. Und die feiert heute einen besonderen Tag: Es ist nämlich der Tag der Zusteller. Das hat auch seinen Hintergrund: Denn heute vor genau 190 Jahren wurde 1833 in den USA mit Barney Flaherty der erste Zeitungsausträger der New York Sun angestellt. Seitdem sind die verlässlichen Zeitungszusteller – wenn auch im Hintergrund – eine wichtige Säule des Pressewesens.

„Im November werden es 17 Jahre, in denen ich die Zeitung in Arzl austrage“, erzählt der 61-jährige Wilfried Schrott. Im Dorf am Eingang des Pitztales ist er bestens bekannt – denn auch beim SV Pitztal ist er mit 22 Jahren der längstdienende Sportvereins-Obmann. Der ÖBB-Mitarbeiter, der in Tirol und Vorarlberg weit herumkommt, sieht das Ganze auch sportlich: „8500 Schritte mache ich da allein schon in der Früh“, erzählt er. Denn seine Runde mit den gut 170 Zeitungen im Gepäck – die legt er am liebsten zu Fuß zurück.