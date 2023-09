Bezirksmusikfest: Mayrhofen ganz im Zeichen der Blasmusik

Mayrhofen – 900 Musikantinnen und Musikanten sowie Marketenderinnen feierten am Sonntag in Mayrhofen ein besonderes Bezirksmusikfest des Blasmusikverbandes Zillertal. Grund zum Feiern gab es nämlich gleich doppelt. Einerseits konnte die Bundesmusikkapelle Mayrhofen mit Obmann Andreas Schmid und Kapellmeister Stefan Müller ihr 200-Jahre-Bestandsjubiläum feiern, andererseits darf sich der Blasmusikverband Zillertal mit Bezirksobmann Franz Hauser und Bezirkskapellmeister Wolfgang Wegscheider im heurigen Jahr über sein 75- jähriges Bestehen freuen.

Das Bezirksmusikfest markierte dabei den Höhepunkt einer umfangreichen Jubiläumswoche in Mayrhofen, welche schon am Dienstag mit einem Konzert der Militärmusik Tirol eröffnet wurde. Weitere Programmpunkte in dieser Woche waren ein Gastkonzert der BMK Strass im Zillertal, das Jubiläumsplatzkonzert der BMK Mayrhofen, eine Filmvorführung zur Geschichte der Mayrhofner Musikkapelle und die „Blechlawine im Dorf“ am Samstag im Mayrhofner Ortszentrum mit vielen bekannten Musikgruppen. (TT)