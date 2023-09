Medaillen für Tirols Schützen bei Heim-Titelkämpfen

Innsbruck, Hall – Bei der Österreichischen Meisterschaft für Kleinkalibergewehr in Innsbruck/Hall waren gestern die Vorarlberger am Zug: Im Mixed-Team-Bewerb hatte es am Freitag nicht mit der Titelverteidigung geklappt, doch im Einzel verteidigten die Favoriten ihre Vorjahressiege. Im KK-Liegend weiblich kam die 22-jährige Sheileen Waibel mit 628,9 knapp an den Rekord heran und siegte mit 9,0 Ringen vor den Tirolerinnen Olivia Hofmann, Rekordhalterin Rebecca Köck und Nadine Ungerank, die den Mannschaftstitel holten. Im Männer-Bewerb siegte Thomas Mathis (V/628,6, auch Team/Golf) zum bereits siebten Mal, Silber ging nach einem spannenden Duell an den Zillertaler Andreas Thum. (floh)