„Musik +“ und Uni-Start in Innsbruck: Das war „Tirol Live“

Kulturmanagerin Hannah Crepaz und ÖH-Vorsitzende Sophia Neßler waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Der Name Crepaz ist nicht nur in der Tiroler Kulturszene ein Begriff. Die Kulturmanagerin Hannah Crepaz leitet die Osterfestspiele in Hall und die Galerie St. Barbara. Auch als künstlerische Leiterin von „Musik +“ bringt sie Weltstars nach Tirol. Wie das möglich ist, erzählte sie bei „Tirol Live“.