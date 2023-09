EU rüttelt am Schutz von Wölfen, Datensammlung ist gestartet

Innsbruck, Brüssel – Heuer wurden in Tirol bisher 23 Wölfe nachgewiesen. 166 Schafe, acht Rinder, ein Pferd sowie eine Ziege wurden von den großen Beutegreifern getötet. 14 Abschussverordnungen wurden von der Landesregierung erlassen, drei Wölfe zwischenzeitlich erlegt. Seit Jahren fordert Tirol eine Senkung des Schutzstatus, das will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt ernsthaft prüfen lassen. Gleichzeitig werden die Länder und Regionen aufgefordert, die bestehenden Ausnahmeregelungen in vollem Umfang auszuschöpfen.