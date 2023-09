Praxistag in Lienz: Im Alltag Demenz gemeinsam meistern

„Es sind die gewohnten kleinen Handlungen im Alltag, die irgendwann nicht mehr funktionieren und einen Hinweis geben auf eine beginnende Demenzerkrankung“, berichtet Daniela Meier, Obfrau der Selbsthilfe Osttirol, zugleich Pflegedienstleiterin im Wohn- und Pflegeheim Lienz. Obwohl nicht jeder Erkrankte medizinisch diagnostiziert wird, schätzt das Land die Zahl der Betroffenen im Bezirk Lienz auf 950 bis 1000 Personen. „Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen“, erklärten Meier und Verena Bramböck, Leiterin der Koordinationsstelle Demenz in Tirol, in einem Pressegespräch.

Gemeinsam laden die Organisationen zu einem Praxistag „Demenz – den Alltag meistern“ am Samstag, 16. September in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Lienz. Anmeldungen sind erbeten bis 15. September unter der Telefonnummer 0664/3856606 oder per E-Mail an info@selbsthilfe-osttirol.at. Nach einem Vortrag „Menschen mit Demenz achten“ finden fünf Workshops statt mit praxisgerechten Anleitungen. Der Tag bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema. (bcp)