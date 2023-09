„Schulweg ist Fußweg“: Imst wirbt um ehrenamtliche Schülerlotsen

Imst – Das Imster Projekt „Schulweg ist Fußweg“ macht Schule. Heuer geht die Aktion ins sechste Jahr ihres Bestehens und Mit-Initiatorin Johanna Heumader-Schweigl von „Miteinand in Imst“ kann nur Positives darüber berichten. Eine Woche vor Schulbeginn ist sie allerdings auf dringender Suche nach freiwilligen Schülerlotsen. Konkret geht es um die Besetzung der Schutzwege bei den Volksschulen Oberstadt, Unterstadt und Auf Arzill an Schultagen zwischen 7.15 und 7.45 Uhr. „Wir suchen Freiwillige, die möglichst in der Nähe eines der drei Standorte wohnen“, so Heumader-Schweigl. Ideal wäre, wenn jeder Wochentag mit einer anderen Person besetzt werden könnte, damit der Dienst nicht zur alltäglichen Pflicht für einige wenige wird.

Interessierte können sich direkt bei Miteinand in Imst unter Tel. 0664/6069 8201 oder unter gemeinwesen imst.gv.at melden. Neben einer Einschulung durch die Stadtpolizei bekommen die Schülerlotsen auch eine Jacke sowie die Verkehrskelle gestellt.

Schülerlotsen sind nämlich eine wichtige Säule im Projekt „Schulweg ist Fußweg“, so Heumader-Schweigl. Es geht zum einen um die Sicherheit am Zebrastreifen und zum anderen um die Bewusstseinsbildung. Rund 500 Volksschulkinder sind im Rahmen der Aktion zu Fuß oder mit Öffis unterwegs. „Das sind 84 bis 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler – das ist nachhaltig“, so Heumader-Schweigl.

Für die Kinder rentiert sich das Ganze nicht nur in Sachen Soziales, Umwelt und Klima. Pro zurückgelegtem Schulweg per Öffis oder zu Fuß gibt es zum Schluss 2 Cent in die Klassenkasse.

Das Imster Projekt hat sich inzwischen „selbstständig“ gemacht: Die Klima- und Energiemodellregion (KEM) hat es in weiteren Orten des Bezirks etabliert. (pascal)