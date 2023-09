Swarovski feiert seine erfolgreichen Lehrlinge und begrüßt neue Auszubildende

Wattens – Am Montag wurden bei Swarovski 19 neue Lehrlinge – zur Feier des Tages mit ihren Familien – zu ihrem Ausbildungsstart in der hauseigenen Berufsschule und Lehrwerkstätte von Swarovski begrüßt. Im Rahmen der Willkommensfeier für die neuen Lehrlinge wurden auch die Preisträger für ihre hervorragenden Leistungen bei den diesjährigen Wettbewerben geehrt. Darunter auch die zwei Landessieger im Berufsbild der Prozesstechnik: Maja Copic und Dario Babic.

„Schon seit mehr als 55 Jahren bietet Swarovski jungen Menschen als ‚Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb‘ und ‚Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb‘ eine fundierte technische Ausbildung“, so Hansjörg Rauth, zuständig für die Aus- und Weiterbildung bei Swarovski in Wattens. Seit Einführung der eigenen Lehrlingsausbildung wurden bei Swarovski über 1500 Jugendliche ausgebildet. „Wer sich für eine Ausbildung bei uns interessiert, kann bis zu einer Woche in der Lehrlingswerkstätte schnuppern“, so Rauth.