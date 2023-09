Tödlicher Unfall in Häselgehr: Für 56-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät

Häselgehr – Für einen 56-jährigen Motorradlenker kam Montag Mittag in Häselgehr jede Hilfe zu spät. Der Deutsche lenkte sein Motorrad auf der Lechtalstraße von Häselgehr kommend in Richtung Elbigenalp. Eine deutsche Autofahrerin, die in dieselbe Richtung unterwegs war, wollte nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen und verringerte dafür die Geschwindigkeit. Laut Aussagen eines Zeugen übersah der Motorradlenker, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsten.