Lange Nacht der Musik in Schwaz

Am Samstag können die Besucher im Rahmen der langen Nacht der Musik in den Bars, Pubs und Gastronomiebetrieben der Silberstadt Live-Acts verschiedener musikalischer Genren erleben.

Am Samstag können die Besucher im Rahmen der langen Nacht der Musik in den Bars, Pubs und Gastronomiebetrieben der Silberstadt Live-Acts verschiedener musikalischer Genren erleben.

Damit die Feiernden mühelos und bequem von einer Location zur nächsten gelangen können, wurde ein kostenloser Shuttlebus-Service eingerichtet, welcher es ermöglicht, bis spät in die Nacht von einer Bar in die nächste zu wechseln, ganz ohne „abendlicher Wanderung“ oder sich ein Taxi nehmen zu müssen.

Eröffnet haben zwei Praxen für Physiotherapie: Nicole Schmidt ist Gynäkologie, Urologie und Proktologie spezialisiert und hat ihre Praxis in der Innsbrucker Straße eröffnet. Theresa Mair ist Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin und bietet auch Athletiktraining und Pilates an.

Auch die Schwazer Gastronomie freut sich erneut über Zuwachs: In der Münchner Straße erwartet Sie das Restaurant „Chef’s“ mit schmackhaften Gerichten aus aller Welt. Die beliebte Pizzeria „Il Paolo“ begrüßt ihre Gäste nun am Einfang 29 im Osten der Stadt in ihren neuen Räumlichkeiten.

12 Uhr, in der Franz-Josef-Straße statt. An dutzenden Ständen werden frische, regionale und bäuerliche Produkte angeboten. Abwechslungsreiche Livemusik aus Tirol rundet das Angebot ab.

Die Märkte finden am 30. September und am 28. Oktober, von 8.30 bis

Im Alltag fährt man an den Betrieben immer nur vorbei, im Oktober kann man jetzt auch einen Blick in zahlreiche Schwazer Unternehmen werfen.

Im Alltag fährt man an den Betrieben immer nur vorbei, im Oktober kann man jetzt auch einen Blick in zahlreiche Schwazer Unternehmen werfen.

In drei spannenden Touren laden die ADLER-Werk Lackfabrik, die Tyrolit Gruppe, das DAKA Entsorgungsunternehmen, das Logistikzentrum Tirol der Österreichischen Post, die Planlicht GmbH & Co. KG und die Geschützte Werkstätte Tirol in Vomp zu Besuch ein. Eine Betriebsbesichtigung dauert ca. 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Je Betrieb werden in zwei Durchgängen je 50 Gäste eingeladen – dazwischen ist eine Pause eingeplant.