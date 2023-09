Feuerwehrmann stürzte in Axams beim Löschen von Dach und wurde verletzt

Axams – Aus rund sieben Metern stürzte am Dienstag ein Feuerwehrmann in Axams in die Tiefe. Der Mann war zusammen mit seinem Kollegen vom Atemschutztrupp auf das Dach eines Einfamilienhauses gestiegen. Dort war gegen 12.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Um die Flammen zu löschen, entfernten die Einsatzkräfte Dachplatten.