Kinderleiche in Bayern aus Donau geborgen: Neue Hinweise nach Aufruf von Interpol

Vor mehr als einem Jahr entdeckt ein Kanufahrer eine Kinderleiche in der Donau. Wer der Bub war und was hinter der Tat steckt, ist bis heute nicht geklärt. Nach einem Aufruf der Polizeibehörde Interpol gibt es nun Hinweise.

Ingolstadt, Lyon – Die internationale Polizeibehörde Interpol hat kurz nach einem Aufruf etliche Hinweise zu einem in Bayern in der Donau entdeckten toten Buben erhalten. „Wir haben 33 Hinweise aus der Öffentlichkeit bekommen“, sagte der Manager der DNA-Datenbanken von Interpol, François-Xavier Laurent, am Dienstag in Lyon. Diese Hinweise seien direkt über die Interpol-Webseite an Interpol und die deutsche Polizei geschickt worden. Nun beginne die Auswertung, um daraus vielversprechende Hinweise auszuwählen.