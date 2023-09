Der „Flow“ trägt die ÖFB-Stars auch gegen Moldau

Windischgarsten – Kennen Sie Mihály Csíkszentmihályi? Nein? Macht nichts. Der inzwischen verstorbene Ungar war Professor der Psychologie an der University of Chicago. Der Glücksforscher gilt außerdem als Schöpfer der so genannten Flow-Theorie. Das ist jener mentaler Zustand der völligen Vertiefung in eine Tätigkeit, die in der Folge wie von selbst von der Hand bzw. im Fall des ÖFB-Nationaleams vom Fuß geht.