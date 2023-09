Zusammenstoß zwischen Bus und Motorrad in Innsbruck

Innsbruck – Ein Motorradfahrer prallte am Dienstagnachmittag bei den Viaduktbögen in Innsbruck gegen einen Bus. Der 60-Jährige sei auf Höhe der Kreuzung mit der Schlachthofgasse plötzlich von links auf die Ing.-Etzel-Straße eingebogen, hieß es von der Polizei. Dort kam es zum Zusammenprall mit dem Omnibus, der in Richtung Innenstadt unterwegs war.