Nicht nur Klimawandel bereitet Sorgen: Tirols Bauern klagen auch über unfairen Wettbewerb

Nicht nur der Klimawandel und die zunehmende Trockenheit macht den Landwirten in Tirol Sorgen. Sie sehen auch große Wettbewerbsnachteile.

Hall – Die Erderwärmung ist auch in der Landwirtschaft bereits deutlich spürbar. Daher gelte es sich bereits jetzt darauf vorzubereiten und damit die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln zu sichern, so der Tenor der Pressekonferenz am Dienstag der Landwirtschaftskammer Tirol.