Lienz: Muchargasse wegen Bauarbeiten ab 13. September gesperrt

Lienz –Der Vorplatz des Franziskanerklosters in Lienz bekommt ein neues Gesicht. Die Bauarbeiten in der Muchargasse beginnen demnächst, deshalb ist die Durchfahrt ab Mittwoch, den 13. September, nicht mehr möglich. Die Sperre dauert voraussichtlich bis Mitte November. Fußgänger können in beiden Richtungen passieren.