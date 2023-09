Friedensglocke ist zurück in Mösern, am 22. Oktober läutet sie zum ersten Mal

Telfs – Ein überregional bekanntes Wahrzeichen von Telfs kehrte am Dienstag zurück in den Weiler Mösern: Die neu gegossene „Friedensglocke des Alpenraumes“ wurde zu ihrem nunmehrigen Standort beim ehemaligen Menthof-Areal transportiert und dort montiert.

Die 1997 eingeweihte Friedensglocke erinnert an die Gründung der ARGE ALP (Arbeitsgemeinschaft Alpenländer) in Mösern 25 Jahre zuvor. Wegen feiner Risse musste Österreichs größte freistehende Glocke heuer neu gegossen werden, zudem war ein Ortswechsel innerhalb von Mösern nötig, nachdem Verhandlungen mit den Grundbesitzern über einen Fortbestand am bisherigen Standort gescheitert waren. Die Einweihung und das erste Geläut der neuen Glocke – sie wiegt 10.450 kg, der Klöppel 303 kg – werden am 22. Oktober ab 9 Uhr gefeiert. (TT)