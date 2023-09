Nach Biel-Pleite wollen Haie selbst zu Riesen mutieren

Innsbruck – Eine Woche ist es her, da hing der Innsbrucker Eishockey-Himmel voller Geigen. Die 5:2-Gala bei der Premiere in der Eishockey-Champions-League gegen Servette Genf wird auf ewig einen mit goldenen Lettern verzierten Fixplatz in den Vereinsannalen einnehmen. Dass die Bäume auch im goldenen Herbst nicht dauerhaft in den blitzblauen Tiroler Himmel wachsen, unterstrich die 1:6-Niederlage gegen EHC Biel-Bienne. Heute Donnerstag, wenn der HC Innsbruck um 19.30 Uhr in der Tiwag-Arena den irischen Champion Belfast empfängt, wird alles wieder auf null gestellt sein. „Es wird ein Spiel mit Play-off-Charakter“, prophezeit HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe und sagt weiter: „Wir müssen von Beginn an da sein und 60 Minuten konzentriert unsere Leistung abrufen.“