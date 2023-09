ÖFB-Teampremiere für Tiroler: In Linz beginnt’s auch für Schnegg

Linz – Das heutige freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und der Republik Moldau (20.30 Uhr/live Servus TV) soll sich im Langzeit-Gedächtnis der heimischen Fußballfans lieber nicht verankern. Pflichtsiege gegen Fußball-Zwerge bleiben nämlich – ganz im Gegensatz zu Blamagen – nicht nachhaltig in Erinnerung. Beim Tiroler David Schnegg wird das heutige Ergebnis dennoch keine Auswirkungen auf das Erinnerungsvermögen haben. Der 24-jährige Linksverteidiger debütiert im A-Team. Weit lehnt man sich mit dieser These nicht aus dem Fenster, denn ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sorgte für ein Novum in seiner Ära und verriet die komplette Aufstellung. In Linz – 12.000 Tickets waren gestern abgesetzt – beginnt’s also auch für Schnegg.