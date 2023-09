Schutz für misshandelte Frauen in Tirol: Viertes Frauenhaus im Unterland eröffnet

Innsbruck – Tirol hat einen neuen Zufluchtsort für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder. Nachdem rund ein Jahr lang nach einer passenden Immobilie gesucht und die vergangenen sechs Monate die erforderlichen baulichen Maßnahmen durchgeführt wurden, öffnet das Frauenhaus Unterland nun seine Türen, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit.

„Frauenhäuser sind vor allem für Frauen und Kinder, die von körperlicher, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt akut bedroht oder betroffen sind, wichtige Zufluchtsorte, die Schutz und Sicherheit bieten“, sagte Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) anlässlich der offiziellen Eröffnung am Donnerstag. „Es war und ist mir ein großes Anliegen, Opferschutzeinrichtungen auch in den Regionen anzusiedeln. Dies hat gleich einen doppelten Vorteil: Für die einen kann es ein Schutzhaus in der Nähe sein und für die anderen eines mit der gewünschten Distanz zum eigenen Wohnort“, so die Landesrätin.