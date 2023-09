Von Traktor überrollt: 56-Jähriger starb im Bezirk Mistelbach

Bei Arbeiten am Hinterrad des Traktors wurde der 56-Jährige überrollt, als sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung setzte. Der Mann erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Gaweinstal – Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) von seinem Traktor überrollt worden. Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurde der Mann nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.