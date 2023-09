Streiks auf Flughäfen in Italien: Viele Flüge gestrichen, auch Verbindungen nach Wien betroffen

60 Flüge wurden am Mailänder Flughafen Malpensa gestrichen, 20 am Flughafen Mailand Linate. Auch drei geplante Flüge nach Wien sind davon betroffen.

Mailand – Wegen eines landesweiten Streiks des Bodenpersonals sind am Freitag in Italien Dutzende Flüge gestrichen worden. 60 Flüge wurden allein am Mailänder Flughafen Malpensa und 20 am Flughafen Mailand Linate gecancelt, geht aus Angaben des Gewerkschaftsverbands CUB hervor. Drei am Freitag geplante Flüge von Mailand Malpensa nach Wien Schwechat der Fluggesellschaften AUA und Ryanair wurden laut Angaben der Betreibergesellschaft der Mailänder Flughäfen gecancelt.