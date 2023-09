14-Jähriger in Bayern tot auf Schulgelände gefunden

Würzburg – Ein Jugendlicher ist Freitagnachmittag in Lohr am Main in Unterfranken im deutschen Bundesland Bayern tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden. Er solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Die Polizei ging am Abend von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer sei 14 Jahre alt.