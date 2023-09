WSG tankte mit 4:1-Sieg in Dornbirn Selbstvertrauen, Sorge um Kronberger

Dornbirn – „Ich will, dass man sieht, wer hier der Bundesligist ist“, hatte WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger vor dem Testspiel bei Zweitligist FC Dornbirn gefordert. Und seine Schützlinge gehorchten. Schon nach der ersten Halbzeit führten die Wattener auf der Birkenwiese mit 4:0.

Die Tore erzielten Julius Ertlthaler (11. Minute), Cem Üstundag (17.), Justin Forst (20.) und Sandi Ogrinec (38.). In der zweiten Halbzeit gelang den Vorarlbergern dann noch der Ehrentreffer zum 1:4 durch Misako Sato.

„Das Ergebnis passt, besonders in der ersten Halbzeit hatten wir das Heft in der Hand. In der zweiten Halbzeit hat man die harte Trainingswoche gemerkt.“ Wermutstropfen war die Verletzung von Luca Kronberger, der kurz vor Ende überknöchelte. Eine Diagnose soll heute folgen. (t.w.)